Аллегри назвал уникальное качество Роналду

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Аллегри назвал уникальное качество Роналду

Фото Getty Images

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, чем нападающий Криштиану Роналду отличается от других футболистов.

"Его сила в разуме, который всегда запрограммирован на победу. Он выиграл пять "Золотых мячей" и много других трофеев, но это не мешает ему ежедневно находить новую мотивацию для себя", - приводит слова Аллегри Football Italia.

36-летний Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года, сыграл 123 матча, забил 95 голов и сделал 22 ассиста.

Португалец играл под руководством итальянского наставника только один сезон - 2018/19.

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