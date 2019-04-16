Аллегри назвал выдающееся качество Роналду

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Аллегри назвал выдающееся качество Роналду

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, чем португальский нападающий Криштиану Роналду отличается от других футболистов.

"У Роналду есть выдающееся качество. В определённые моменты его невозможно остановить, это даже читается на его лице. Если сравнивать с первым матчем, Криштиану сейчас в лучшей форме", - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Сегодня "Ювентус" проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Аякса". В первой игре, которая завершилась ничьей 1:1, Роналду забил гол.

Всего в текущем сезоне 34-летний форвард забил 25 мячей и сделал 12 ассистов в 37 матчах.

Не пропустите: Роналду попал в заявку на матч с "Аяксом". | http://soccernews.ru

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