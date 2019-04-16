Аллегри назвал выдающееся качество Роналду
Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, чем португальский нападающий Криштиану Роналду отличается от других футболистов.
"У Роналду есть выдающееся качество. В определённые моменты его невозможно остановить, это даже читается на его лице. Если сравнивать с первым матчем, Криштиану сейчас в лучшей форме", - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.
Сегодня "Ювентус" проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Аякса". В первой игре, которая завершилась ничьей 1:1, Роналду забил гол.
Всего в текущем сезоне 34-летний форвард забил 25 мячей и сделал 12 ассистов в 37 матчах.
Не пропустите: Роналду попал в заявку на матч с "Аяксом". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|Парма
|32
|35
|14
|СПАЛ
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11