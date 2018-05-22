Аллегри назвал "Ювентусу" свою трансферную цель

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри летом хочет укрепить центр поля.

Как сообщает Calciomercato, главной трансферной целью Аллегри является хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич, который обойдется клубу в 100 миллионов евро. Запасным вариантом является возвращение в команду Поля Погба.

Также в шорт-листе Аллегри находятся Матео Ковачич, Лоренцо Пеллегрини и Адриан Рабьо.

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