Аллегри не готов возглавить сборную Италии

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал понять, что сейчас он не собирается возглавлять сборную Италии.

"Это моя мечта, но не прямо сейчас. У меня есть контракт с "Ювентусом", я счастлив здесь, и мне нужно строить будущее команды. Мы сможем поговорить о сборной через несколько лет, если мне предоставят такую возможность" - цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, что пост наставника сборной Италии остаётся вакантным после отставки Джампьеро Вентуры.

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