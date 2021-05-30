Аллегри не хочет расставаться с Дибалой

Теги ювентусмассимилиано аллегрипауло дибала

Аллегри не хочет расставаться с ДибалойФото: инстаграм Дибалы/Автор неизвестен

Как сообщает Goal.com. главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри хочет сохранить в команде аргентинского нападающего Пауло Дибалу.

По информации источника, туринский клуб в связи с этим в ближайшее время возобновит переговоры о продлении контракта с 27-летним футболистом.

Напомним, что у Дибалы контракт до июня 2022 года. Этой зимой стороны не смогли договориться о продлении. Сам Дибала сейчас настроен на переговоры о новом контракте.

В прошедшем сезоне 27-летний форвард провел 20 матчей в Серии А, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. 

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