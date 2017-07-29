Аллегри не исключил новые трансферы этим летом

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Аллегри не исключил новые трансферы этим летом

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о работе туринского клуба на трансферном рынке.

"Клуб уже перешёл на покупку молодых перспективных футболистов, таких, как Дуглас Коста, Де Шильо и так далее. Конкуренты хотят наступить нам на пятки и добраться до нашего уровня, поэтому "Ювентусу" нужно было усилить команду. У нас остался месяц, и если появится возможность укрепить состав, то мы ею воспользуемся" - приводит слова Аллегри Goal.com.

Напомним, что этим летом "Ювентус" уже пополнился Войцехом Щесны, Маттия Де Шильо, Родриго Бентанкуром, Федерико Бернардески и Дугласом Костой.

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