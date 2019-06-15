Аллегри: "Не могу ничего посоветовать Сарри"
Экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, чего ждет от следующего сезона, а также рассказал, почему взял годовой отпуск. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
"Не могу ничего посоветовать Сарри. Все это больше не связано со мной. Мне интересно будет понаблюдать за Серией А. Думаю, нас ждет невероятный сезон.
Я решил взять отпуск, так как у меня нет клуба, и я могу отойти от дел. Впереди прекрасный отпуск", - сказал Аллегри.
Напомним, 51-летний специалист покинул туринский клуб, в котором работал 5 лет, по окончании минувшего сезона. "Ювентус", скорее всего, возглавит Маурицио Сарри, который на данный момент руководит "Челси".
А еще: Аллегри может возглавить "Барселону"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17