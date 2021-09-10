Аллегри не расстроен уходом Роналду

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Аллегри не расстроен уходом РоналдуФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал уход португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Роналду больше не хотел играть за "Ювентус", поэтому он вернулся в "Манчестер Юнайтед". Это был бы его последний сезон в "Ювентусе", поэтому мы предвосхитили то, что сделали бы следующим летом.

Криштиану провел три замечательных года в "Ювентусе", и мы желаем ему всего наилучшего, но жизнь продолжается. Я не люблю думать о том, что могло бы произойти, нужно быть практичным. Здесь, в "Ювентусе", трофеи всегда завоевывала команда, а не один футболист.

В нашей ДНК есть любовь к себе и самопожертвование. Чтобы быть конкурентоспособными и побеждать, у нас должны быть амбиции и страсть", – сказал тренер.

Напомним, что Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" за 15 миллионов евро.

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