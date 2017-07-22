Аллегри не торопится с поиском нового центрального защитника

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Аллегри не торопится с поиском нового центрального защитника

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о ситуации с центральными защитниками в команде после ухода Леонардо Бонуччи.

"Я считаю, что мы можем обойтись и четырьмя центральными защитниками. У нас сильный состав. Если у нас появится возможность усилить команду, мы попытаемся ею воспользоваться. А если сделать это не получится, тогда будем выступать нынешним составом" - цитирует Аллегри официальный твиттер "бьянконери".

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