Аллегри не верит в чемпионство "Ювентуса" перед матчем с "Миланом"

Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча против "Милана" в рамках 23-го тура итальянской Серии А.

"У нас хороший отрезок, но путь длинный, матчей еще много. Мы отстаем от "Милана" в таблице, и это будет хороший матч. Это важная встреча, надо сыграть хорошо.

"Милан" отлично провел эти полтора года, надо отдать должное Пиоли. "Милан" борется за скудетто.

Нам нужно набрать лучшую форму до конца февраля. О чемпионстве мы пока думать не можем – это было бы бессмысленно. Мы стараемся догнать первую четверку, пока мы не обыграли ни одной команды из нее, так что завтра, возможно, наш шанс это исправить.

"Милан" правильно организовал работу, он правильно подбирал игроков и теперь выигрывает, борется за чемпионство", – сказал итальянский специалист.

Игра между "Миланом" и "Ювентусом" состоится уже сегодня, 23 января. Начало встречи запланировано на 22:45 (мск).

Также не пропустите: Роналду прокомментировал победу над "Вест Хэмом". | http://soccernews.ru