Аллегри: "Небольшие детали повлияли на исход противостояния, я был уверен, что можем пройти "Реал"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итог четвертьфинальному противостоянию его команды с мадридским "Реалом".

"Мне очень жаль моих парней, как из-за матча в Турине, так и из-за сегодняшнего вечера. Мы играли лучше "Реала" на протяжении 60-ти минут в Турине, но мы проиграли 3:0. Сегодня мы доминировали.

К сожалению, небольшие детали повлияли на исход всего противостояния. У меня было еще две замены, запланированные на дополнительное время, и я был уверен, что мы сможем пройти дальше.

Теперь нам нужно быстро отреагировать на этот удар, потому что у нас впереди еще есть борьба за титулы. Жаль, потому что сегодня мы доказали, что результат в Турине не был справедливым, но, к сожалению, этого было недостаточно", - цитирует наставника "старой синьоры" официальный сайт УЕФА.

Напомним, Роналду похвалил "Ювентус". | soccernews.ru