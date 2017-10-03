Аллегри недоволен игрой Дугласа Косты

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Аллегри недоволен игрой Дугласа Косты

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри остался недоволен игрой Дугласа Косты в первых матчах сезона.

Как сообщает Сalciomercato, наставник хочет, чтобы бразилец больше отрабатывал в защите. В этом сезоне Коста провел 8 игр, однако результативными действиями не отличился.

Напомним, что Коста летом перешел в "Ювентус" на правах аренды с возможностью выкупа за 40 миллионов евро.

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