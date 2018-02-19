Аллегри: "Ничья 2:2 с "Тоттенхэм" это ни провал, ни трагедия для "Юве"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри спустя несколько дней прокомментировал ничью с "Тоттенхэмом" (2:2) в первом поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы слишком много ошибались, когда повели в счете 2:0. В итоге соперник создал много опасных моментов. Я верю, что в Лондоне мы сможем добиться нужного результата. "Ювентус" обладает сильными игроками и я рад тренировать эту команду. Мы боремся за три трофея и неудачно сыграли только в четырех матчах этого сезона. Ничья 2:2 с "Тоттенхэм" это ни провал, ни трагедия для "Юве", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Ответный матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится 7 марта.

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