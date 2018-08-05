Аллегри: "Новые трансферы? Мы уже и так конкурентоспособны"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию с возможными новыми трансферами своего клуба.

" Клуб сделал то, что он и должен был сделать. Новые трансферы? Мы уже и так конкурентоспособны. Я не могу дождаться старта нового сезона, когда все игроки будут в моем распоряжении. Будет приятно поработать с Роналду, он - лучший игрок в мире наряду с Месси. С приходом Бонуччи у нас будет пять игроков на две позиции ", - цитирует наставника "старой синьоры" Football Italia.

Напомним, болельщики "Ювентуса" раскупили все футболки с именем Роналду. | soccernews.ru