Аллегри: "Новые трансферы? Мы уже и так конкурентоспособны"

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Аллегри: "Новые трансферы? Мы уже и так конкурентоспособны"Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию с возможными новыми трансферами своего клуба.

"Клуб сделал то, что он и должен был сделать. Новые трансферы? Мы уже и так конкурентоспособны. Я не могу дождаться старта нового сезона, когда все игроки будут в моем распоряжении. Будет приятно поработать с Роналду, он - лучший игрок в мире наряду с Месси. С приходом Бонуччи у нас будет пять игроков на две позиции", - цитирует наставника "старой синьоры" Football Italia.

Напомним, болельщики "Ювентуса" раскупили все футболки с именем Роналду. | soccernews.ru

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