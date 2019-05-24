Аллегри - о новом тренере "Ювентуса": "Наставник из Манчестера близко"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри намекнул на то, что его преемником может стать наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, сообщает Sport Legnano.

"Наставник из Манчестера близко", - сказал Аллегри, отвечая на вопрос болельщика.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" согласовал с Гвардиолой условия контракта, но представители "Манчестер Сити" эту информацию опровергли.

Напомним, что Аллегри покинет "Ювентус" по окончании сезона.

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