Аллегри - о новом тренере "Ювентуса": "Наставник из Манчестера близко"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри намекнул на то, что его преемником может стать наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, сообщает Sport Legnano.
"Наставник из Манчестера близко", - сказал Аллегри, отвечая на вопрос болельщика.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" согласовал с Гвардиолой условия контракта, но представители "Манчестер Сити" эту информацию опровергли.
Напомним, что Аллегри покинет "Ювентус" по окончании сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16