Аллегри о позорном вылете "Ювентуса" из Кубка Италии: "Не стоит драматизировать"

1 Теги массимилиано аллегриаталантаювентус

Аллегри о позорном вылете "Ювентуса" из Кубка Италии: "Не стоит драматизировать"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри попытался объяснить позорное поражение своей команды от "Аталанты" в матче 1/4 финала Кубка Италии.

"Не стоит драматизировать. Просто это был плохой день. Мы расстроены вылетом из Кубка Италии, но нельзя было думать, что "Ювентус" сможет выиграть все матчи в сезоне. Думаю, это поражение может стать уроком для команды. Мы действительно подарили сопернику несколько голов. Но "Аталанта" заслуженно вышла в следующий раунд турнира" - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" был разгромлен "Аталантой" со счётом 0:3. Это самое крупное поражение для "старой синьоры" в Кубке Италии за последние 23 года. 

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Комментарии

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Джуга
Джуга

Блин, опять сорвалось туринское вЯличие. А ведь до интеровского требла было рукой подать.

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