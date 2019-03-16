Аллегри объяснил непопадание Роналду в заявку "Ювентуса" на матч с "Дженоа"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри объяснил непопадание португальского нападающего Криштиану Роналду в заявку команды на матч 28-го тура итальянской Серии А против "Дженоа".

"Роналду провёл много матчей в этом году, поэтому я решил предоставить ему отдых. Плюс ему предстоят два матча за сборную Португалии. Было бы слишком рискованно позволить ему сыграть", - цитирует Аллегри официальный сайт клуба.

Напомним, что матч "Дженоа" - "Ювентус" состоится в воскресенье в 14:30 по московскому времени.

В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл за "старую синьору" 36 матчей, забил 24 гола и сделал 12 ассистов.

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