Аллегри объяснил, почему Дибала начал матч с "Ромой" на скамейке запасных

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Аллегри объяснил, почему Дибала начал матч с "Ромой" на скамейке запасных

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал непопадание Пауло Дибалы в стартовый состав на матч с "Ромой" (1:0).

"У меня нет абсолютно никаких проблем с Дибалой. Если бы его не было в команде, это было бы проблемой. Он многое сделал для "Ювентуса" и еще больше сделает, но пока я делаю выбор в пользу футболистов, которые полезны не менее его. Просто нам нужно было больше мощи, ведь "Рома" - физически крепкая команда. Пауло набирает свою идеальную форму. Он играет за отличную команду и уважает мои решения. Это временно, тут нет никаких проблем" - приводит слова Аллегри FourFourTwo.

Смотрите также обзор матча "Ювентус" - "Рома". | http://soccernews.ru

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