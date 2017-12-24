Аллегри объяснил, почему Дибала начал матч с "Ромой" на скамейке запасных

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал непопадание Пауло Дибалы в стартовый состав на матч с "Ромой" (1:0).

"У меня нет абсолютно никаких проблем с Дибалой. Если бы его не было в команде, это было бы проблемой. Он многое сделал для "Ювентуса" и еще больше сделает, но пока я делаю выбор в пользу футболистов, которые полезны не менее его. Просто нам нужно было больше мощи, ведь "Рома" - физически крепкая команда. Пауло набирает свою идеальную форму. Он играет за отличную команду и уважает мои решения. Это временно, тут нет никаких проблем" - приводит слова Аллегри FourFourTwo.

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