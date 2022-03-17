Аллегри объяснил провал "Ювентуса" в матче с "Вильярреалом"

Фото твиттер "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мыслями после вылета своей команды из Лиги Чемпионов.

Напомним, что "старая синьора" после гостевой ничьей 1:1 дома потерпела разгромное поражение от "Вильярреала" со счётом 0:3.

"Думаю, команда хорошо играла на протяжении более чем 75 минут. Во втором тайме "Вильярреал" решил попросту отбиваться на ограниченном участке поля, но дождался своего шанса и им воспользовался. Таков футбол: всё в нём может изменить один эпизод. У нас были хорошие моменты в первом тайме и несколько меньше – во втором, поскольку "Вильярреал" начал отбиваться всеми 11 игроками, явно дожидаясь дополнительного времени. Но затем всё перевернул этот гол.

У "Вильярреала" очень профессиональная команда. Она по максимуму воспользовалась своими шансами, мы же заработали глупый пенальти. Результат обиден, ведь моменты у нас были и в первом матче, и сегодня. Предъявить игрокам нечего, они должны продолжать работать, как делали это прежде", - цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.

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