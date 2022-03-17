Аллегри объяснил провал "Ювентуса" в матче с "Вильярреалом"

Теги ювентусвильярреалмассимилиано аллегри

Аллегри объяснил провал "Ювентуса" в матче с "Вильярреалом"

Фото твиттер "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мыслями после вылета своей команды из Лиги Чемпионов.

Напомним, что "старая синьора" после гостевой ничьей 1:1 дома потерпела разгромное поражение от "Вильярреала" со счётом 0:3.

"Думаю, команда хорошо играла на протяжении более чем 75 минут. Во втором тайме "Вильярреал" решил попросту отбиваться на ограниченном участке поля, но дождался своего шанса и им воспользовался. Таков футбол: всё в нём может изменить один эпизод. У нас были хорошие моменты в первом тайме и несколько меньше – во втором, поскольку "Вильярреал" начал отбиваться всеми 11 игроками, явно дожидаясь дополнительного времени. Но затем всё перевернул этот гол.

У "Вильярреала" очень профессиональная команда. Она по максимуму воспользовалась своими шансами, мы же заработали глупый пенальти. Результат обиден, ведь моменты у нас были и в первом матче, и сегодня. Предъявить игрокам нечего, они должны продолжать работать, как делали это прежде", - цитирует Аллегри официальный сайт УЕФА.

Не пропустите: Тухель прокомментировал выход "Челси" в 1/4 финала ЛЧ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

С мая за Холанда придётся платить больше: подробности

С мая за Холанда придётся платить больше: подробности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов