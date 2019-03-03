Аллегри объяснил свой уход из соцсетей

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Аллегри объяснил свой уход из соцсетей
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, почему он удалил все свои аккаунты в социальных сетях.

"Я никогда не был фанатов соцсетей. Поэтому считаю нормальным свой уход из них. Меня удивил тот факт, что вокруг моего решение поднялось столько шума. Кто-то подумал, что я что-то замышляю либо веду психологическую войну. На самом деле, я просто вернулся к нормальной жизни.

Соцсети являются мощным инструментов, но вовсе не для всех. В них очень много оскорблений от людей, которые прячутся за клавиатурой. Данные действия никак не относятся ко мне или футболу", - приводит слова Аллегри Black white read all over.

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