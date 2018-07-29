Аллегри оценил игру Канселу

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал игру Жоау Канселу в матче с "Бенфикой" (1:1, по пенальти 4:2).

"На своей позиции он неплохо выступил, особенно во втором тайме. Канселу понимает, что он еще молод, что может развивать свои навыки. Несомненно, он станет одним из лучших фланговых защитников в мире" - приводит слова Аллегри Todomercadoweb.

Смотрите также обзор матча "Бенфика" - "Ювентус". | http://soccernews.ru