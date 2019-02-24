Аллегри оценил шансы "Ювентуса" перед ответным матчем Лиги Чемпионов с "Атлетико"

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Аллегри оценил шансы "Ювентуса" перед ответным матчем Лиги Чемпионов с "Атлетико"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что у него команды есть шансы на успех в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико", несмотря на поражения в первой встрече со счетом 0:2.

"Если бы матч с "Атлетико" состоялся в другой день, то мы могли бы сыграть и лучше. В ответном матче соперник будет еще более организованным. Мы должны превзойти их в скорости, агрессии и точности. Я верю, что мы можем выйти в четвертьфинал", - приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Матч "Ювентус" - "Атлетико" состоится 12 марта.

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