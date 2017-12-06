Аллегри оценил шансы "Ювентуса" в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что его команда способна пробиться в финал Лиги Чемпионов.

"В своей истории "Ювентус" сыграл в восьми финалах Лиги Чемпионов. Выиграть этот турнир очень сложно, так как в нем участвуют лучшие клубы Европы. Однако я считаю, что наша команда может вновь претендовать на финал в этом сезоне.

Я бы снова сыграл с "Барселоной", но думаю, что в 1/8 финала мы сразимся с одной из четырех английских команд, которые являются лидерами своих групп" - приводит слова Аллегри Calciomercato.

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