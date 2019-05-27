Аллегри оценил шансы "Ювентуса" выиграть Серию А в следующем сезоне

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, который в ближайшее время покинет свой пост, порассуждал о шансах команды снова стать чемпионом Италии в следующем сезоне.

"Чемпионский цикл ещё не завершён. Я оставляю после себя команду-победительницу. Шансы защитить чемпионский титул в следующем году - 80 процентов. Также думаю, что команда хорошо выступит в Лиге Чемпионов. Если немного повезёт, то, возможно, удастся даже выиграть её", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Стоит отметить, что "Ювентус" брал скудетто в 8 последних сезонах подряд.

Что касается ЛЧ, то в этом году "старая синьора" вылетела от "Аякса" в 1/4 финала турнира.

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