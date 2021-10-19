Аллегри оценил уровень "Зенита"

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Аллегри оценил уровень "Зенита"

Фото твиттер JFCNews

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Зенита".

"Зенит" - хорошая команда, которая играет в европейский футбол. В Лондоне они очень здорово оборонялись. И нам очень важно взять три очка, чтобы улучшить наши шансы на выход в плей-офф.

Нельзя недооценивать "Зенит". Нужно сыграть завтра хорошо, чтобы с уверенностью смотреть на будущие матчи в Лиге Чемпионов. Ближайшая цель - забрать очки в Питере, чтобы быть на вершине группы. Глобальные цели пока называть рано. Нужно двигаться шаг за шагом, не забегая вперёд.

"Зенит" технически очень сильная команда. Особенно в полузащите. Есть два разных нападающих. Один очень высокий, Артём [Дзюба]. Он хорошо играет головой. А второй техничный. И чтобы добиться результата, мы должны завтра хорошо играть", - сказал Аллегри.

"Зенит" примет "Ювентус" в среду, 20 октября, в 22:00 по московскому времени.

Россияне в Лиге Чемпионов набрали 3 очка в 2 турах, а итальянцы пока идут без потерь.

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