Аллегри оценил уровень "Зенита"
Фото твиттер JFCNews
Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Зенита".
"Зенит" - хорошая команда, которая играет в европейский футбол. В Лондоне они очень здорово оборонялись. И нам очень важно взять три очка, чтобы улучшить наши шансы на выход в плей-офф.
Нельзя недооценивать "Зенит". Нужно сыграть завтра хорошо, чтобы с уверенностью смотреть на будущие матчи в Лиге Чемпионов. Ближайшая цель - забрать очки в Питере, чтобы быть на вершине группы. Глобальные цели пока называть рано. Нужно двигаться шаг за шагом, не забегая вперёд.
"Зенит" технически очень сильная команда. Особенно в полузащите. Есть два разных нападающих. Один очень высокий, Артём [Дзюба]. Он хорошо играет головой. А второй техничный. И чтобы добиться результата, мы должны завтра хорошо играть", - сказал Аллегри.
"Зенит" примет "Ювентус" в среду, 20 октября, в 22:00 по московскому времени.
Россияне в Лиге Чемпионов набрали 3 очка в 2 турах, а итальянцы пока идут без потерь.
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|6
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|4
|Спартак Москва
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|0
|Группа C
|М
|О
|1
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|6
|9
|2
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|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
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|О
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|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
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|4
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|М
|О
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|Ювентус
|6
|13
|2
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|6
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|6
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|Группа F
|М
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|1
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|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
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|4
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|6
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|Группа G
|М
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|1
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|6
|12
|2
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|6
|12
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|Ланс
|6
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|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
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|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4