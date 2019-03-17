Аллегри оценил вероятность возможной дисквалификации Роналду в Лиге Чемпионов



Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри считает, что нападающий Криштиану Роналду не будет наказан дисквалификацией за свой жест после ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико" (3:0).

"Каждый по своему праздновал победу, как на поле, так и на трибунах. Я не увидел ничего криминального в жесте Криштиану. Уверен, что дисквалификации не будет" , - цитирует Аллегри Goal.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" может пожаловаться на Роналду в УЕФА.

Напомним, что в матче с мадридским клубом 34-летний Роналду сделал хет-трик и вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

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