Аллегри одержал 250-ю победу в Серии А. Больше только у одного тренера

Теги ювентусмассимилиано аллегрикарло анчелоттистатистика

Аллегри одержал 250-ю победу в Серии А. Больше только у одного тренера

Фото сайт "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри достиг отметки в 250 выигранных матчей в чемпионате Италии.

Юбилейной для 54-летнего специалиста стала воскресная победа над "Дженоа" со счётом 2:0.

Как сообщает Opta, Аллегри стал вторым тренером, которому в ходе карьеры покорилась данная отметка.

Лидирует по этому показателю Карло Анчелотти, победивший в Серии А 275 раз.

Не пропустите: Аллегри и Мората поругались во время матча "Ювентус" - "Дженоа". | http://soccernews.ru
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