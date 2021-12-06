Аллегри одержал 250-ю победу в Серии А. Больше только у одного тренера
Фото сайт "Ювентуса"
Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри достиг отметки в 250 выигранных матчей в чемпионате Италии.
Юбилейной для 54-летнего специалиста стала воскресная победа над "Дженоа" со счётом 2:0.
Как сообщает Opta, Аллегри стал вторым тренером, которому в ходе карьеры покорилась данная отметка.
Лидирует по этому показателю Карло Анчелотти, победивший в Серии А 275 раз.
Не пропустите: Аллегри и Мората поругались во время матча "Ювентус" - "Дженоа". | http://soccernews.ru
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|Наполи
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|27
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|Хеллас Верона
|26
|38
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
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|26
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|Фиорентина
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|Торино
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|Сампдория
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|Дженоа
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|Лечче
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|СПАЛ
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