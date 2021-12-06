Аллегри одержал 250-ю победу в Серии А. Больше только у одного тренера

Фото сайт "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри достиг отметки в 250 выигранных матчей в чемпионате Италии.

Юбилейной для 54-летнего специалиста стала воскресная победа над "Дженоа" со счётом 2:0.

Как сообщает Opta, Аллегри стал вторым тренером, которому в ходе карьеры покорилась данная отметка.

Лидирует по этому показателю Карло Анчелотти, победивший в Серии А 275 раз.

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