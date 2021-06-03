Аллегри одобрил возвращение Пьянича и трансфер хавбека "Сассуоло"

Теги ювентусмассимилиано аллегримиралем пьяничмануэль локателлитрансферы

Аллегри одобрил возвращение Пьянича и трансфер хавбека "Сассуоло"Фото: инстаграм Пьянича

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри одобрил две сделки.

По сведениям Goal.com, клуб будет работать над усилением полузащиты, поэтому "старая синьора" попробует подписать Мануэля Локателли из "Сассуоло" и арендовать Миралема Пьянича у "Барселоны".

Пьянич выступал за "Юве" с 2016 по 2020 год. В минувшем сезоне он провел за "Барсу" 30 матчей, однако результативными действиями не отличился.

На счету Локателли четыре гола и две результативные передачи в 34 играх.

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