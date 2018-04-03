Аллегри огласил заявку на матч с "Реалом"

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Аллегри огласил заявку на матч с "Реалом"

Тренерский штаб "Ювентуса" во главе с Массимилиано Аллегри огласил заявку на первый четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Вратари: Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо, Войцех Щесны; 

Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджио Кьеллини, Алекс Сандро, Андреа Барцальи, Даниэле Ругани, Штефан Лихтштайнер; 

Полузащитники: Сами Хедира, Клаудио Маркизио, Блез Матюиди, Квадво Асамоа, Стефано Стураро, Родриго Бентанкур; 

Нападающие: Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Марио Манджукич.

Напомним, что матч "Ювентус" - "Реал" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

комментарии
эльдарХан

опять 25 ))) 4 или 3 будет у бофона

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