Аллегри огласил заявку "Ювентуса" на игру с "Реалом"

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Аллегри огласил заявку "Ювентуса" на игру с "Реалом"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри определился с заявкой своей команды на ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала".

Вратари: Буффон, Щесны, Пинсольо;

Защитники: Де Шильо, Лихтштайнер, Ругани, Бенатия, Кьеллини, Алекс Сандро;

Полузащитники: Пьянич, Хедира, Маркизио, Матюиди, Асамоа, Стураро;

Нападающие: Куадрадо, Игуаин, Дуглас Коста, Манджукич.

Напомним, что матч "Реал" - "Ювентус" состоится в среду в 21:45 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 3:0.

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