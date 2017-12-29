Аллегри опасается матча с "Вероной"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча против "Вероны".

"Хотя на бумаге мы и выглядим фаворитами, бумага не учитывает происходящее на поле. "Ювентус" не выигрывал в Вероне с 2001 года, проиграв здесь в 10 поединках из 17, а победил всего в 7 матчах.

Мы обязаны взять три очка в завтрашнем матче. Есть игры против наших конкурентов в борьбе за Скудетто, там случиться может все что угодно. А есть матчи такие, как завтрашний, где мы допускаем лишь один результат - победу. Мы должны верить в победу, ведь если не сумеем набрать 3 очка, то перечеркнем всю ту хорошую работу, которую проделали в этом месяце.

Мы не должны позволять "Наполи" уходить в отрыв. До перерыва нам предстоит провести две важные игры, и мы хотим завершить первую часть сезона на мажорной ноте" - приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

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