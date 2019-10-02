Аллегри определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Теги манчестер юнайтедмассимилиано аллегриуле гуннар сульшер

Аллегри определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри рассматривает вариант с переездом в АПЛ.

По сведениям The Guardian, Аллегри готов возглавить "Манчестер Юнайтед", если клуб решит уволить Уле Гуннара Сульшера. Сообщается, что Аллегри уже занимается изучением английского языка.

Однако отмечается, что "МЮ" пока не собирается увольнять Сульшера, который занимает свой пост с декабря 2018 года.

Последним местом работы Аллегри был "Ювентус", который он покинул весной этого года.

Читайте также: "Милан" определил трёх кандидатов на замену Джампаоло. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 октября

Главные новости дня: 1 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 7 21
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 7 16
3 Лестер Сити Лестер Сити 7 14
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 7 12
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 7 12
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7 11
7 Челси Челси 7 11
8 Борнмут Борнмут 7 11
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 7 11
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
11 Бернли Бернли 7 9
12 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 7 8
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 7 7
14 Саутгемптон Саутгемптон 7 7
15 Эвертон Эвертон 7 7
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 7 6
17 Норвич Сити Норвич Сити 7 6
18 Астон Вилла Астон Вилла 7 5
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов