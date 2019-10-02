Аллегри определился с приоритетным местом продолжения карьеры

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри рассматривает вариант с переездом в АПЛ.

По сведениям The Guardian, Аллегри готов возглавить "Манчестер Юнайтед", если клуб решит уволить Уле Гуннара Сульшера. Сообщается, что Аллегри уже занимается изучением английского языка.

Однако отмечается, что "МЮ" пока не собирается увольнять Сульшера, который занимает свой пост с декабря 2018 года.

Последним местом работы Аллегри был "Ювентус", который он покинул весной этого года.

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