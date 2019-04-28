Аллегри оскорбил экспертов после матча с "Интером"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поссорился с экспертами Sky Sport Italia после матча 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1).

Тренер остался недоволен словами бывшего защитника "Интера" Даниэле Адани, который заявил, что тактика итальянских клубов не приносит результата в еврокубках.

"Мы проиграли "Аяксу" не из-за тактики, а так как пропустили голы на контратаках. Соперник провел потрясающий матч. Тоже самое могу сказать и про игру с "Интером". Безусловно, большое количество неточных передач - это риск.

Проблема Италии в том, что все стали экспертами в футболе. Поэтому заткнитесь, говорить буду я, вы ничего в этом не соображаете. Вы просто читаете книжки, но у вас нет никакого понятия о футболе. А я шестикратный чемпион Италии", - заявил Аллегри, после чего покинул интервью.

Allegri vs Adani integrale



Allegri pessimo davvero. Manca gravemente di risperro ad Adani. “Ho vinto 6 scudetti”. Ma chi sei?! pic.twitter.com/Y8Aj1RGQaC — MinaInterista (@MinaInterista) 27 апреля 2019 г.

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