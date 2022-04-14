Аллегри останется в "Ювентусе"

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

Массимилиано Аллегри останется на посту главного тренера "Ювентуса", сообщает издание Tuttosport.

По информации источника, руководство туринского клуба довольно прогрессом в этом сезоне и по сравнению с прошлым сезоном, когда тренером был Андреа Пирло.

Отмечается, что также руководству нравится дисциплина, которая появилась в команде по ходу сезона.

Сообщается, что увольнение Аллегри также будет невыгодно "Ювентусу" в финансовом плане, так как его зарплата составляет 7 миллионов евро в год, а контракт рассчитан на четыре года.

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