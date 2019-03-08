Аллегри оставил в запасе Роналду и Дибалу на матч "Ювентус" - "Удинезе"

Стало известно, кто сыграет в матче 27-го тура Серии А "Ювентус" - "Удинезе".

Стоит отметить, что лидеры команды - Криштиану Роналду и Пауоло Дибала начнут матч в запасе.

Вратарь: Щенсны.

Защитники: Ругани, Барцальи, Спинаццола, Касерес.

Полузащитники: Бентанкур, Матюиди, Джан.

Форварды: Сандро, Бернардески, Кин.

Запасные: Перин, Пинсольо, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Дибала, Роналду, Манджукич.

Матч пройдет в Турине на стадионе "Альянц Арена". Начало - в 22:30.

"Ювентус" является лидером Серии А, имея в активе 72 очка.

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