Аллегри оставил в запасе Роналду и Дибалу на матч "Ювентус" - "Удинезе"

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Аллегри оставил в запасе Роналду и Дибалу на матч "Ювентус" - "Удинезе"

Стало известно, кто сыграет в матче 27-го тура Серии А "Ювентус" - "Удинезе".

Стоит отметить, что лидеры команды - Криштиану Роналду и Пауоло Дибала начнут матч в запасе.

Вратарь: Щенсны.

Защитники: Ругани, Барцальи, Спинаццола, Касерес.

Полузащитники: Бентанкур, Матюиди, Джан.

Форварды: Сандро, Бернардески, Кин.

Запасные: Перин, Пинсольо, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Дибала, Роналду, Манджукич.

Матч пройдет в Турине на стадионе "Альянц Арена". Начало - в 22:30. 

"Ювентус" является лидером Серии А, имея в активе 72 очка.  

А еще:  "Ювентус" - "Удинезе": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А | http://soccernews.ru

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"Ювентус" - "Удинезе": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А

"Ювентус" - "Удинезе": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А

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