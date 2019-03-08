Аллегри оставил в запасе Роналду и Дибалу на матч "Ювентус" - "Удинезе"
Стало известно, кто сыграет в матче 27-го тура Серии А "Ювентус" - "Удинезе".
Стоит отметить, что лидеры команды - Криштиану Роналду и Пауоло Дибала начнут матч в запасе.
Вратарь: Щенсны.
Защитники: Ругани, Барцальи, Спинаццола, Касерес.
Полузащитники: Бентанкур, Матюиди, Джан.
Форварды: Сандро, Бернардески, Кин.
Запасные: Перин, Пинсольо, Кьеллини, Бонуччи, Де Шильо, Дибала, Роналду, Манджукич.
Матч пройдет в Турине на стадионе "Альянц Арена". Начало - в 22:30.
"Ювентус" является лидером Серии А, имея в активе 72 очка.
А еще: "Ювентус" - "Удинезе": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|72
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|25
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10