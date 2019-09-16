Аллегри отказал "Монако" ради топ-клуба

Теги монакопсжмассимилиано аллегри

Аллегри отказал "Монако" ради топ-клуба

Бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отказался возглавить "Монако", сообщает RMC.

По сведениям издания, наставник надеется, что его пригласят в ПСЖ, который в данный момент тренирует немецкий специалист Томас Тухель. Работой немца не совсем довольно руководство клуба, поэтому он может быть отправлен в отставку.

Что касается "Монако", то клуб занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В пяти турах клуб пока что не одержал ни одной победы.

Не пропустите: Аллегри сделал заявление об уходе из "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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