Аллегри отказался возглавить "Арсенал"

"Арсенал" хотел пригласить на пост тренера команды Массимилиано Аллегри.

Как сообщает Football Italia, 52-летний итальянец отклонение предложение "канониров", аргументировав отказ тем, что не собирается возвращаться к работе ранее лета 2020 года.

Ранее "Арсенал" уволил с поста тренера Унаи Эмери. И.о. тренера стал его ассистент Фредди Юнгберг.

Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год. С минувшего лета он находится без работы.

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