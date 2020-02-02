Аллегри отказался возглавить "Барселону"

"Барселона" предлагала Массимилиано Аллегри пост главного тренера, но получила отказ, сообщает AS.

По сведениям издания, итальянский специалист оказался не заинтересован в работе с каталонским клубом. Также каталонцы интересовались Хави ("Аль-Садд"), Роналдом Куманом (сборная Нидерландов), Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм") и Гарсией Пьюменто (молодежный состав "Барселона").

В итоге "Барселона" назначила Кике Сетьена, который стал преемником Эрнесто Вальверде.

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