Аллегри отказался возглавить "Барселону"
"Барселона" предлагала Массимилиано Аллегри пост главного тренера, но получила отказ, сообщает AS.
По сведениям издания, итальянский специалист оказался не заинтересован в работе с каталонским клубом. Также каталонцы интересовались Хави ("Аль-Садд"), Роналдом Куманом (сборная Нидерландов), Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм") и Гарсией Пьюменто (молодежный состав "Барселона").
В итоге "Барселона" назначила Кике Сетьена, который стал преемником Эрнесто Вальверде.
Не пропустите: Сетьен: "Я в восторге от Дембеле". | http://soccernews.ru
главное
-
"Ювентус" готов потратить рекордную сумму на трансфер ван Дейка
-
Бекхэм хочет видеть Гризманна в "Интер Майами"
-
"Крылья Советов" объявили о подписании контракта со словенцем Поповичем
-
Озил этой зимой мог перейти в катарский клуб. "Арсенал" отклонил предложение
-
Рамос повторил рекорд по количеству матчей в мадридском дерби
Лента новостей
-
1
Бруну Фернандеш надел футболку другого клуба после первого матча за "Манчестер Юнайтед"
-
"СЭ" назвал сроки восстановления травмированного Миранчука
-
Игроки "Ростова" поздравили Карпина с 51-летием
-
Неймар поругался с арбитром во время матча чемпионата Франции
-
Аллегри отказался возглавить "Барселону"
-
Антон Миранчук избежал перелома ноги
-
1
Варан рассказал, почему игроки "Реала" подарили Менди кирпич на Рождество
-
2
Махрез расстался с женой ради звезды реалити-шоу
-
Агент Кавани ответил президенту "Атлетико", который обвинил его в срыве трансфера форварда
-
В мадридском дерби победили... французы! Зидан смог перевернуть игру "Реала" во втором тайме и дожал "Атлетико"
-
Президент "Атлетико" рассказал, почему сорвался трансфер Кавана
-
6
Иванович заявил, что "Реал" и "Барселона" выигрывали трофеи благодаря ошибкам судей
-
Зинченко рассказал о своей адаптации к жизни в Великобритании
-
Иванович рассказал о своих целях на остаток сезона
-
Моуринью ярко высказался об Эриксене
-
1
"Ювентус" готов потратить рекордную сумму на трансфер ван Дейка
-
Бекхэм хочет видеть Гризманна в "Интер Майами"
-
Гвардиола отметил важность победы в Лиге Чемпионов
-
Полузащитник "Сельты" поделился мнением о новом одноклубнике Смолов
-
Вице-президент "Монако" раскритиковал систему видеопомощи арбитрам
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14