Аллегри отказался возглавить "Тоттенхэм"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Как сообщает As, бывший главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отказался воглавить "Тоттенхэм", из-за того, что хочет понять, как будет развиваться ситуация вокруг Зинедина Зидана, который является главным тренером "Реала".

По информации источника, Аллегри попросил своих представителей не вести переговоры с другими клубами, а дождаться того, как разрешится ситуация, сложившаяся в стане "сливочных". В частности, настойчивый интерес к итальянцу проявлял "Тоттенхэм", но тренер отказал лондонскому клубу.

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