Аллегри отреагировал на слухи о назначении в "Манчестер Юнайтед"

Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри ответил на вопрос о возможности возглавить "Манчестер Юнайтед".

"Я ещё недостаточно хорошо говорю по-английски, но я учусь", - цитирует итальянского специалиста Przeglad Sportowy.

Напомним, что помимо "МЮ" в услугах Аллегри заинтересован лондонский "Тоттенхэм".

Как сообщает Tuttosport, тренер уже ведёт переговоры с "красными дьяволами".

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