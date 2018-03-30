Аллегри отреагировал на слухи о возможном уходе Дибалы

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Аллегри отреагировал на слухи о возможном уходе Дибалы

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отреагировал на трансферные слухи вокруг форварда своей команды Пауло Дибалы.

СМИ утверждают, что 24-летний аргентинец уже договорился о своём переходе в "Атлетико". Также сообщалось, что нападающий "бьянконери" был замечен в одном из мадридских ресторанов вместе с наставником "матрасников" Диего Симеоне.

"Надеюсь, Симеоне хотя бы угостил его ужином. На сегодняшний день, для Дибалы важно хорошо закончить сезон. Это очень важно и для него, и для клуба. А в конце сезона он должен поехать на Чемпионат Мира" - цитирует Аллегри AS.

В этом сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 35 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов. | http://soccernews.ru

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