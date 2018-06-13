Аллегри: "Перес связывался со мной, но я решил остаться в "Ювентусе"

Теги ювентусреал мадридфлорентино пересмассимилиано аллегри

Аллегри: "Перес связывался со мной, но я решил остаться в "Ювентусе"Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о своем контакте с мадридским "Реалом".

"Флорентино Перес связывался со мной, я поблагодарил его за проявленный ко мне интерес. Но я принял решение остаться в "Ювентусе", потому что я уже дал слово руководству клуба. Я просто сдержал слово", - цитирует наставника "старой синьоры" Get Italian Football.

Напомним, "Реал" определился с трансферной стоимостью Роналду. | soccernews.ru

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