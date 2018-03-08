Аллегри: "По итогам двух матчей с "Тоттенхэмом", наш проход дальше был заслуженным"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги Чемпионов после итоговой победы в противостоянии с "Тоттенхэмом".

"Мои игроки заслужили комплименты за всё, что они делали на протяжении последних лет. Престижно победить на таком стадионе, как "Уэмбли". Мы выжидали нужный момент, проявили терпение и смогли выиграть. В целом, по итогам двух матчей, наш проход дальше был заслуженным. В первом тайме у нас были трудности, в первую очередь, мы теряли мяч, а соперник был беспощаден в таких ситуациях. Тем не менее, после перерыва мы действовали более сбалансировано, компактно, плотно. Это впечатляющее достижение" - цитирует Аллегри Football Italia.

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