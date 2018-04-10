Аллегри: "Почему бы "Ювентусу" не забить быстрый гол "Реалу"?"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассуждает о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала".
"Наша цель - отыграться с 0:3. Это неприятный результат, и нам нужно показать просто идеальный футбол против идеальной команды, если мы хотим добиться позитивного результата. Никто не ожидал, что в Турине мы пропустим уже на второй минуте. Почему бы нам самим теперь не забить быстрый гол? Завтра нужно отдать все силы. Мы должны сохранять серьезный настрой, поскольку все еще боремся за чемпионство в Италии.
"Реал" подойдет к поединку со всей серьезностью и тоже постарается провести идеальный матч. Мы должны концентрироваться на себе, а не на сопернике", - приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.
Матч "Реал" - "Ювентус" состоится 11 апреля и начнется в 21:45 мск. В первой встрече мадридский клуб победил на выезде со счетом 3:0.
Не пропустите: Аллегри огласил заявку "Ювентуса" на игру с "Реалом". | http://soccernews.ru
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