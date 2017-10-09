Аллегри поделился мнением о фаворитах Лиги Чемпионов

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о фаворитах текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Реал" находится в числе фаворитов на победу в Лиге Чемпионов. Они потеряли немного очков, но сейчас они вернулись на правильный путь. В Дортмунде "Реал" играл на 70 процентов от своих возможностей и всё равно победил. У "Барселоны" есть Лионель Месси, который решает исход матчей. ПСЖ пока сложно охарактеризовать, но у них есть Неймар, Мбаппе, Кавани, Дани Алвес. Посмотрим, что они будут представлять из себя в марте" - цитирует наставника "бьянконери" Football Italia.

Напомним, что "Реал" становился победителем двух последних розыгрышей ЛЧ.

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