Аллегри поделился мнением о сроках восстановления Кьеллини

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о сроках восстановления защитника Джорджио Кьеллини.

"Для него сезон практически завершён" - ответил Аллегри на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что у Кьеллини выявлен разрыв мышц правого бедра и колена, однако официальной информации о том, сколько ему потребуется времени на восстановление после травмы, пока нет. | http://soccernews.ru