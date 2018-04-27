Аллегри поделился мнением о сроках восстановления Кьеллини

Теги ювентусмассимилиано аллегриджорджио кьеллини

Аллегри поделился мнением о сроках восстановления Кьеллини

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о сроках восстановления защитника Джорджио Кьеллини.

"Для него сезон практически завершён" - ответил Аллегри на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним, что у Кьеллини выявлен разрыв мышц правого бедра и колена, однако официальной информации о том, сколько ему потребуется времени на восстановление после травмы, пока нет. | http://soccernews.ru

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