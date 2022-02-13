Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Аталантой"
Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Аталантой" в рамках 25-го тура Серии А.
"Это будет важный матч в борьбе за четвертое место. Будет хорошая игра. "Аталанта" за последние годы доказала, что заслуживает бороться за место в топ-4. Мы должны провести матч на высоком уровне.
С подписанием Влаховича мы получили игрока, которого нам не хватало. Мы все работаем с совсем другим энтузиазмом теперь. Но я не устаю повторять, что мы еще ничего не добились, для "Ювентуса" выигрывать матчи – это естественно", – сказал Аллегри.
Игра между "Ювентусом" и "Аталантой" состоится сегодня, 13 февраля. Начало встречи запланировано на 22:45 (мск).
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|Рома
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|26
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|Милан
|27
|39
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|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|28
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|Брешия
|27
|17