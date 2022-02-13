Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Аталантой"

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Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Аталантой"

Фото: инстаграм "Ювентуса"\Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Аталантой" в рамках 25-го тура Серии А.

"Это будет важный матч в борьбе за четвертое место. Будет хорошая игра. "Аталанта" за последние годы доказала, что заслуживает бороться за место в топ-4. Мы должны провести матч на высоком уровне.

С подписанием Влаховича мы получили игрока, которого нам не хватало. Мы все работаем с совсем другим энтузиазмом теперь. Но я не устаю повторять, что мы еще ничего не добились, для "Ювентуса" выигрывать матчи – это естественно", – сказал Аллегри.

Игра между "Ювентусом" и "Аталантой" состоится сегодня, 13 февраля. Начало встречи запланировано на 22:45 (мск).

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