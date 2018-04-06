Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Беневенто"

Теги массимилиано аллегриювентусбеневенто

Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Беневенто"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался в преддверии матча 31-го тура Серии А против "Беневенто".

"Завтра мы должны выиграть у команды, которая хорошо играет у себя дома. Матч начинается в три часа дня, и это начало непростой концовки Серии А. Осталось восемь игр, поэтому мы должны побеждать. Нужно поддерживать отрыв от "Наполи", иначе мы подарим им шансы на титул" - цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, что матч "Беневенто" - "Ювентус" состоится в субботу в 16:00 по московскому времени. 

Не пропустите: "Ювентус" намерен переманить защитника "Баварии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 30 74
3 Рома 30 60
4 Интер Милан 30 59
5 Лацио 30 57
6 Милан 30 51
7 Сампдория 30 47
8 Аталанта 30 47
9 Фиорентина 30 47
10 Торино 30 42
11 Болонья 30 35
12 Дженоа 30 34
13 Удинезе 30 33
14 Кьево 30 29
15 Кальяри 30 29
16 Сассуоло 30 29
17 СПАЛ 30 26
18 Кротоне 30 24
19 Хеллас Верона 30 22
20 Беневенто 31 13
Полная таблица

топ-5 тегов