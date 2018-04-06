Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Беневенто"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался в преддверии матча 31-го тура Серии А против "Беневенто".

"Завтра мы должны выиграть у команды, которая хорошо играет у себя дома. Матч начинается в три часа дня, и это начало непростой концовки Серии А. Осталось восемь игр, поэтому мы должны побеждать. Нужно поддерживать отрыв от "Наполи", иначе мы подарим им шансы на титул" - цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, что матч "Беневенто" - "Ювентус" состоится в субботу в 16:00 по московскому времени.

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