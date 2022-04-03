Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Интером"

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Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Интером"

Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча против миланского "Интера" в рамках 31-го тура Серии А.

"Интер" остается фаворитом в борьбе за титул, по крайней мере, до этого вечера. Очевидно, и у "Милана" дела идут хорошо, и у "Наполи". Думаю, победит какая-то из этих трех команд.

Мы знаем, что сражаемся за место в Лиге чемпионов. Можно набрать еще много очков, и нужно оставаться сосредоточенными.

К счастью, на такой матч команда настраивается автоматически, мне не нужно ее дополнительно ее мотивировать и требовать сохранять концентрацию", – сказал Аллегри.

Игра между "Ювентусом" и "Интером" состоится сегодня, 3 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45.

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