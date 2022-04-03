Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Интером"
Фото: твиттер "Ювентуса"\Автор неизвестен
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча против миланского "Интера" в рамках 31-го тура Серии А.
"Интер" остается фаворитом в борьбе за титул, по крайней мере, до этого вечера. Очевидно, и у "Милана" дела идут хорошо, и у "Наполи". Думаю, победит какая-то из этих трех команд.
Мы знаем, что сражаемся за место в Лиге чемпионов. Можно набрать еще много очков, и нужно оставаться сосредоточенными.
К счастью, на такой матч команда настраивается автоматически, мне не нужно ее дополнительно ее мотивировать и требовать сохранять концентрацию", – сказал Аллегри.
Игра между "Ювентусом" и "Интером" состоится сегодня, 3 апреля. Начало встречи запланировано на 21:45.
Также не пропустите: Тухель прокомментировал разгром от "Брентфорда". | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Невилл раскритиковал игру "Манчестер Юнайтед" против "Лестера"
-
Тренер "Брентфорда" прокомментировал разгром "Челси"
-
Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Интером"
-
Бензема догнал Ди Стефано в списке бомбардиров "Реала" в Ла Лиге
-
Карраско прокомментировал супер-форму Феликса. У португальца 7+3 в последних 10 матчах
-
Жозе Моуринью нагрубил журналисту
-
Аспас прокомментировал три пенальти в пользу "Реала" в матче с "Сельтой"
-
Тухель прокомментировал разгром от "Брентфорда"
-
Зарема вновь раскритиковала судейство после матча "Спартака" с "Локомотивом"
-
Лапорта уверен, что "Барселона" выиграет Ла Лигу
-
Ваноли прокомментировал поражение от "Локомотива"
-
1
"Локомотив" обыграл "Спартак" в РПЛ
-
1
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Лестером"
-
1
"Боруссия" разгромно проиграла на своем поле "РБ Лейпцигу"
-
"Реал" обыграл "Сельту" в Ла Лиге
-
"Хетафе" обыграл "Мальорку", а "Вильярреал" сенсационно уступил "Леванте"
-
"Чесли" сенсационно проиграл "Брентфорду", а "Манчестер Сити" разобрался с "Бернли"
-
"Бавария" обыграла "Фрайбург", а "Байер" - "Герту"
-
"Нижний Новгород" обыграл "Ростов" в РПЛ
-
"Ливерпуль" обыграл "Уотфорд" в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17