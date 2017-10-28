Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Миланом"

Теги ювентусмиланмассимилиано аллегри

Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Миланом"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался в преддверии матча 11-го тура Серии А против "Милана".

"Настроение хорошее, едем в Милан показать очаровательный футбол. Нам будет противостоять соперник, который провёл отличный матч с "Кьево" в среду. Сейчас "Милан" немного отстаёт в таблице, но сезон они закончат в первой четвёрке. Мы приехали сюда за тремя очками. Будет непросто, но мы должны набрать их. В прошлом сезоне мы потеряли здесь очки, это не должно повториться" - цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, что матч "Милан" - "Ювентус" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени. 

Не пропустите: Билья готов сыграть с "Ювентусом", Калабрия не успевает восстановиться к матчу. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Такие разные таймы: "Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает "Тоттенхэм"

Такие разные таймы: "Манчестер Юнайтед" минимально обыгрывает "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 10 28
2 Интер Милан 10 26
3 Ювентус 10 25
4 Лацио 10 25
5 Рома 9 21
6 Сампдория 9 17
7 Фиорентина 10 16
8 Милан 10 16
9 Аталанта 10 15
10 Кьево 10 15
11 Болонья 10 14
12 Торино 10 13
13 Удинезе 10 9
14 Кальяри 10 9
15 Сассуоло 10 8
16 Дженоа 10 6
17 Кротоне 10 6
18 Хеллас Верона 10 6
19 СПАЛ 10 5
20 Беневенто 10 0
Полная таблица

топ-5 тегов