Аллегри поделился ожиданиями от матча с "Миланом"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался в преддверии матча 11-го тура Серии А против "Милана".

"Настроение хорошее, едем в Милан показать очаровательный футбол. Нам будет противостоять соперник, который провёл отличный матч с "Кьево" в среду. Сейчас "Милан" немного отстаёт в таблице, но сезон они закончат в первой четвёрке. Мы приехали сюда за тремя очками. Будет непросто, но мы должны набрать их. В прошлом сезоне мы потеряли здесь очки, это не должно повториться" - цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, что матч "Милан" - "Ювентус" состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Билья готов сыграть с "Ювентусом", Калабрия не успевает восстановиться к матчу. | http://soccernews.ru